Vasco aproveitará período sem jogos em São Januário para melhorar aparência do gramado

O Vasco usará o tempo de quase um mês sem atuar em São Januário para tentar melhorar a aparência do gramado, que tem apresentado manchas que comprometem a estética. Depois de vencer o Vitória, no domingo (05), dentro de seu estádio, o Cruzmaltino só volta a atuar no local no dia 2 de novembro, contra o São Paulo.

A diretoria vascaína fez consultas com a empresa responsável pela manutenção para avaliar os possíveis tratamentos durante o período sem partidas. Esse é um problema que já vem desde o ano passado.

Em 2024, as manchas de mutação se concentravam na parte central do campo, mas agora se espalharam por toda extensão do gramado. O problema é totalmente estético e não interfere na qualidade do jogo.

Leia também:

▶ Campanha de vacinação antirrábica animal chega à Zona Norte de Niterói no próximo sábado

▶ Incêndios em automóveis afetam trânsito de Niterói e Itaboraí

O clube vem fazendo reuniões técnicas, tanto virtuais como presenciais, com a Greenleaf, que é responsável pelos gramados de São Januário e do Maracanã. Há uma mutação em uma das três camadas de gramados atuais.

Como cada camada foi implantada em períodos diferentes, apenas uma troca completa do gramado resolveria o problema de forma definitiva, envolvendo a troca da grama e do solo abaixo. Mas isso não aconteceu nos últimos 20 anos. No entanto, não há tempo hábil para isso até a próxima partida em São Januário. Por isso, o clube e a Greenleaf farão tratamentos especiais no período dos próximos 20 dias.

Em agosto do ano passado, o Vasco já havia aproveitado uma pausa entre a apresentação de Coutinho e o jogo contra o Bragantino para realizar um tratamento especial, que melhorou a aparência do campo. Na ocasião, como havia a expectativa da reforma de São Januário em 2025, a diretoria descartou uma substituição completa do gramado no fim daquela temporada.