Disque Denúncia pede informações que possam ajudar a esclarecer a morte de caminhoneiro em Seropédica

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (09), um cartaz com título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que contribuam para um esclarecimento da morte do caminhoneiro Jefferson Rodrigues, de 34 anos, e também ajudar na identificação de quem poderia estar envolvido no crime, cujo corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (7) em um terreno baldio em Seropédica, na Baixada Fluminense. A vítima apresentava marcas de golpes de faca.

De acordo com as investigações, Jefferson teria participado de um evento conhecido como “Cavalgada da Preta Morais”, realizado no fim de semana no município. A polícia apura se a morte tem relação com alguma briga ou confusão ocorrida durante a festa.

A vítima teria saído da cidade catarinense de São José do Cedro para entregar uma carga, na quarta-feira (1°), de carvão mineral, que seria entregue no Rio de Janeiro. A entrega, inicialmente prevista para sexta-feira (03), foi adiada para segunda-feira (06) por conta de congestionamentos na Via Dutra. Segundo relatos, o caminhoneiro, conhecido como Jefferson Cowboy, era natural de Dionísio Cerqueira, também em Santa Catarina.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte do caminhoneiro. Agentes da especializada analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

Assim , a DHBF, solicita que quem tiver informações sobre quem estaria envolvido no crime, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido