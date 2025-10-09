'Cria' de São Gonçalo, jornalista estreia primeiro curta-metragem de ficção no Festival do Rio

Atuando como diretora e roteirista, a niteroiense Flávia Vieira, 43, formada em jornalismo e letras e "cria" do bairro de Neves, em São Gonçalo, estreou nacionalmente seu primeiro curta-metragem de ficção no início deste mês, no Festival do Rio. 'São as Regras' aborda uma situação aparentemente banal, mas que revela camadas profundas de desigualdade e de percepção social. É uma história sobre o que é considerado “adequado”, sobre quem tem o direito de ser ouvido e sobre as fronteiras sutis entre autoridade e opressão. Mas o filme também é uma história sobre sonhos e solidariedade.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, Flávia contou sobre o caminho que a levou ao audiovisual, as inspirações para o surgimento do filme e projetos em andamento.

"O caminho até o audiovisual foi acidental e muito natural, a partir de uma percepção de que eu poderia expressar minha paixão por palavras e histórias também por meio de imagens. Eu não tive muitas oportunidades de ir ao cinema desde cedo; minha alfabetização para o audiovisual foi feita pela televisão. Por outro lado, o acesso aos livros sempre foi facilitado, e sempre fui estimulada a escrever. Trabalhei por anos na TV como jornalista e, com o tempo, compreendi que existiam muitas formas de contar histórias através das imagens. Quando o jornalismo diário já não dava mais conta daquilo que eu queria expressar, encontrei no cinema as ferramentas para contar histórias com outras técnicas e linguagens", contou Flávia Vieira.

Segundo a diretora, a trajetória até São as Regras pode ser descrita como "intensa e muito formadora". A ideia nasceu de uma inquietação antiga da mesma sobre as estruturas de poder, o comportamento social e as regras não escritas que moldam as relações cotidianas.

"O filme aborda uma situação aparentemente banal, mas que revela camadas profundas de desigualdade e de percepção social. É uma história sobre o que é considerado “adequado”, sobre quem tem o direito de ser ouvido e sobre as fronteiras sutis entre autoridade e opressão. Mas também é uma história sobre sonhos e solidariedade. E a inspiração veio tanto de experiências pessoais quanto de observações do cotidiano.

Estreia nacional e internacional

O projeto, que foi contemplado pelos editais da Lei Paulo Gustavo, contou também com o apoio da RioFilme, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e de uma equipe comprometida.

"São as Regras é o meu primeiro curta-metragem de ficção como diretora e roteirista, resultado de um processo coletivo que me orgulha muito. O filme teve sua estreia nacional no Festival do Rio, no início deste mês, um evento que faz parte da minha formação — foi onde entendi que não gostava apenas de ver filmes, mas que também precisava contar histórias. Por isso, essa estreia foi um momento simbólico e emocionante, não só para mim, mas também para toda a equipe. A estreia internacional aconteceu no 9º Festival Internacional de Cine Comunitario Afro – Kunta Kinte, na Colômbia, em setembro deste ano.

Neste primeiro ano, o curta fica restrito a mostras e festivais, e ainda não está disponível publicamente online. Mas o plano é que, futuramente, ele esteja em alguma plataforma, para que todo mundo possa assistir", explicou a diretora de 'São as Regras".

A ideia do curta nasceu de uma inquietação antiga da mesma sobre as estruturas de poder, o comportamento social | Foto: Pedro Prado

Projetos futuros

De acordo com Flávia Vieira, sócia da produtora Devaneios Roteiros Audiovisuais ao lado de Cristiane Oliveira, em termos de futuro, na vida de quem faz audiovisual, seu trabalho é realizado através de projetos realizados simultaneamente, em diferentes etapas. "Temos como lema a música da Dory, do filme Procurando Nemo: 'continue a nadar'.

"Ver 'São as Regras' pronto e encontrar o público tem sido uma experiência profunda, um misto de realização e aprendizado. Os feedbacks têm sido muito afetuosos: as pessoas se reconhecem nas situações e nos personagens, e isso é o maior retorno que um filme pode oferecer", afirmou a diretora e roteirista do curta-metragem.

Flávia também é autora da cinebiografia 'A Menina que Voa', que vai contar nos cinemas a história da ginasta Daiane dos Santos. A jornalista assina o roteiro ao lado de Janaina Tokitaka. A produção está a cargo da Maria Farinha Filmes e da Ashé Ventures, produtora da atriz americana Viola Davis.

Ficha técnica - São as Regras

. Direção - Flávia Vieira

. Roteiro - Flávia Vieira

. Empresa produtora - Gato Noir Filmes

. Produção - Muriela Alves e Cristiane Oliveira

. Empresa Coprodutora - Devaneios Roteiros Audiovisuais

. Fotografia - Luís Gomes

. Montagem - Natara Ney

. Direção de arte - Dani Mesquita

. Figurino - Jane Gomes

. Edição de som - Raquel Lazaro

. Direção de som - Pedro Moraes

. Música - Kaique Stumpf

. Elenco - Erick Cruz, Fernanda Caldeira, Fávio Anderson, Geovan Brasil, Janamô, Tati Villela e Ygor Marçal