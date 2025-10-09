Peça espanhola 'Presas' estreia no Teatro Municipal de São Gonçalo neste domingo

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe neste domingo (12), às 19h30, a estreia da peça Presas, uma produção da Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional curso de artes cênicas da cidade que há anos forma e revela novos talentos gonçalenses.

Escrita pelos dramaturgos espanhóis Ignacio del Moral e Verónica Fernández, a obra ganha nova vida na adaptação e direção de Babi Mazzo, com assistência de Daiana Almeida. A montagem terá apresentação única e os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30 (meia-entrada).

Leia também:

Água tratada chega pela primeira vez a milhares de moradores de Maricá



Casa do gonçalense Vinicius Jr. sofre princípio de incêndio em Madrid

Ambientada na Espanha da década de 1940, logo após a Guerra Civil e sob a ditadura franquista, Presas retrata o cotidiano de mulheres encarceradas em um presídio feminino. A peça oferece um olhar sensível e contundente sobre a opressão, a esperança e a resistência dessas mulheres, que enfrentam a repressão por desafiar o sistema. Através de múltiplas vozes femininas, o espetáculo propõe uma reflexão sobre liberdade, solidariedade e a força de quem sobrevive mesmo diante da injustiça.

A encenação aposta em uma estética intensa e simbólica, com cenografia de criação coletiva, figurinos assinados por Babi Mazzo, direção musical de Rafaela Petit, e coreografias de Henrie Araújo, que também assina a operação de som. A iluminação é de Francisco Hashguchi e a sonoplastia fica sob responsabilidade de Babi Mazzo.

O elenco reúne Luiza Castro, Felipe Carneiro, Bianca Tederiche, Paolla Veríssimo, Melyssa Amaral, Emilly Davilin, Venceslau Silva, Alice Hayser, Marcella Berbertte, Mylena Carvalho, Lena Andrade, Claudio Madureira, Weslly Pacheco, Ester Lima, Letícia Viduani e Camillen Reis.

Data: Domingo, 12 de outubro

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingressos:

https://www.sympla.com.br/evento/presas-12-10-em-sao-goncalo/3131837?referrer=www.google.com

Mais informações: @oficinadeteatrogabrielengel