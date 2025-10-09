PM é preso acusado de liderar milícia ligada ao TCP em Itaboraí

Um policial militar, lotado no 7ºBPM (São Gonçalo), foi preso, na manhã desta quinta-feira (9), acusado de ser o responsável por liderar grupo paramilitar que atuava na região do Retiro São Joaquim, Itaboraí, que associado à facção criminosa Terceiro Comando Puro disputava o controle da região com a facção criminosa Comando Vermelho. Na ação realizada por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, um ex-policial militar também foi preso.

Contra a dupla foi cumprido mandados de prisão temporária expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí/RJ. O policial que, segundo as investigações, chefiava a milícia da região, enquanto o ex-policial que foi expulso dos quadros da corporação, e preso no Operação Salvator em 2018, justamente por integrar grupo paramilitar atuante na região de Visconde, também em Itaboraí, seria o braço armado do grupo, responsável por uma série de execuções.





Eles foram levados para a sede da DH e serão transferidos para o sistema prisional Divulgação

A polícia destaca ainda que a disputa territorial em Itaboraí foi marcada por diversos homicídios, e que a operação de hoje é um desdobramento de diversas investigações que culminaram nas prisões de outros integrantes envolvidos na disputa.

Ainda segundo as investigações, os presos participaram de uma suposta reunião com integrantes da facção Terceiro Comando Puro que terminou em confusão. E na reunião, por uma divergência interna entre os integrantes do grupo paramilitar e do tráfico de drogas, a dupla executou dois traficantes do TCP.





O policial, conforme investigou a polícia, também foi baleado na reunião, mas acabou simulando uma suposta tentativa de latrocínio, para justificar a lesão sofrida. Mas a versão foi desmentida pela investigação policial.

O policial e o ex-policial foram presos em Itaboraí, no início da manhã, e não resistiram à prisão. Eles foram levados para a sede da DH e serão transferidos para o sistema prisional.