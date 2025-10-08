Água recua e Ilha do Japonês, em Cabo Frio, fica irreconhecível

Atração turística ficou mais seca que o normal e chamou a atenção de banhistas - Foto: Mari Ricci/Secom e Visite Região dos Lagos

Um dos principais cartões postais de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, a Ilha do Japonês foi transformada pela maré baixa na última terça-feira (7), chamando a atenção de banhistas que frequentam o local.

A maré extremamente baixa surpreendeu os visitantes, mas, segundo informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não há motivo para preocupação, visto que o fenômeno não representa risco ao ecossistema marinho da região.

Ainda de acordo com a Secretaria, o evento é causado por uma combinação de fatores naturais, como a influência da lua, que interfere diretamente na variação da maré, e também pela ação dos ventos.