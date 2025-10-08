Água recua e Ilha do Japonês, em Cabo Frio, fica irreconhecível
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a maré, mesmo mais baixa, não representa motivo de preocupação e faz parte de um ciclo natural
Um dos principais cartões postais de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, a Ilha do Japonês foi transformada pela maré baixa na última terça-feira (7), chamando a atenção de banhistas que frequentam o local.
A maré extremamente baixa surpreendeu os visitantes, mas, segundo informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não há motivo para preocupação, visto que o fenômeno não representa risco ao ecossistema marinho da região.
Ainda de acordo com a Secretaria, o evento é causado por uma combinação de fatores naturais, como a influência da lua, que interfere diretamente na variação da maré, e também pela ação dos ventos.