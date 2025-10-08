Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3408 | Euro R$ 6,2119
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Água recua e Ilha do Japonês, em Cabo Frio, fica irreconhecível

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a maré, mesmo mais baixa, não representa motivo de preocupação e faz parte de um ciclo natural

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de outubro de 2025 - 11:47
Atração turística ficou mais seca que o normal e chamou a atenção de banhistas
Atração turística ficou mais seca que o normal e chamou a atenção de banhistas -

Um dos principais cartões postais de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, a Ilha do Japonês foi transformada pela maré baixa na última terça-feira (7), chamando a atenção de banhistas que frequentam o local.

A maré extremamente baixa surpreendeu os visitantes, mas, segundo informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não há motivo para preocupação, visto que o fenômeno não representa risco ao ecossistema marinho da região.

Leia também: 

Custo da cesta básica cai em 22 capitais em setembro; veja quais

Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ainda de acordo com a Secretaria, o evento é causado por uma combinação de fatores naturais, como a influência da lua, que interfere diretamente na variação da maré, e também pela ação dos ventos.

Matérias Relacionadas