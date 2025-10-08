Idoso, de 81 anos, morre após ser atropelado na RJ-104, em Santa Luzia

Edilon da Silva, de 81 anos, morreu após ser atingido por um carro na RJ-104 - Foto: Enzo Britto

Um idoso, identificado como Edilon da Silva, de 81 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (08) após ser atropelado por um carro na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura da UPA de Santa Luzia, em São Gonçalo.

Segundo informações dos bombeiros, a equipe do quartel do Colubandê foi acionada por volta das 13:30 para o atendimento. Chegando ao local, no entanto, os militares encontraram a vítima sem vida. O acidente causou a interdição de uma faixa da rodovia.

A Polícia Militar afirmou, em nota, que ao encontrar a vítima, isolou a área para perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo e o caso foi encaminhado à 74ª DP.