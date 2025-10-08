Dupla é presa com drogas e arma na Chácara, em Niterói

Policiais do 12ºBPM (Niterói) apreenderam uma pistola e mais de 1.300 embalagens de maconha, na comunidade da Chácara, em Niterói, durante uma operação no final da tarde desta terça-feira (07). Na ação, dois homens foram presos.

Pistola apreendida na ação | Foto: Divulgação

De acordo com a polícia, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local realizar uma ação para reprimir o tráfico de drogas. Ao perceberem a chegada dos militares, um grupo de suspeitos fugiu do local.

Um homem, de 19 anos, foi alcançado e preso em flagrante com uma pistola 9mm. O segundo acusado, um homem de 31 anos, foi localizado próximo a uma bolsa com drogas. Ele foi detido e levado para a delegacia.

Ainda durante as buscas, em uma área de mata, os policiais encontraram mais drogas escondidas, totalizando a apreensão de 1.380 Invólucros de maconha, 123 cápsulas de cocaína, 25 pedras de crack, além de um carregador de pistola, cal 9mm, contendo 16 munições intactas.

O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).