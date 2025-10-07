Polícia Civil prende homem que espancou a mãe por se recusar a fazer um café

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (06/10), um homem, de 44 anos, que agrediu a própria mãe, de 61, após ela se recusar a preparar um café. O caso aconteceu no bairro Parque Canaã, em Campos, no Norte Fluminense, e o criminoso foi detido após a vítima procurar ajuda na unidade.

De acordo com os agentes, o homem desferiu diversos golpes, inclusive usando uma cadeira, acertando o rosto, peito e dedos da mãe. Durante as agressões, ele ainda proferiu xingamentos contra a vítima.

Leia também:

PRF apreende mais de três toneladas de maconha em carga de madeira no RJ

Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro descarta suspeita de intoxicação por metanol em Niterói

A investigação aponta que essa não é a primeira vez que ela é atacada pelo filho. Ao tomar ciência do fato, os policiais realizaram diligências e localizaram o criminoso. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria, na forma da Lei Maria da Penha.