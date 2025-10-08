PRF apreende drogas e granada artesanal em ônibus na BR-101

A passageira confessou aos policiais que sabia do conteúdo ilícito da bagagem e afirmou que havia sido remunerada para transportar o material - Foto: Divulgação

A passageira confessou aos policiais que sabia do conteúdo ilícito da bagagem e afirmou que havia sido remunerada para transportar o material - Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa na madrugada desta quarta-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrada transportando entorpecentes e uma granada artesanal em um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro (RJ) - Vitória (ES). A apreensão ocorreu durante fiscalização no km 27 da BR-101, no município de Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense.

A abordagem aconteceu por volta das 2h30, quando os agentes realizavam fiscalização em um veículo de transporte de passageiros. Durante a inspeção no compartimento de bagagens superiores, os policiais identificaram uma mochila vermelha que exalava forte odor característico de substância entorpecente.

Após identificação da proprietária da mochila, foi realizada a abertura da bagagem, onde foram encontrados mais de 1.000 pinos contendo substância análoga à cocaína, 420 porções de maconha, três pinos de haxixe, dois de ICE (droga sintética) e uma granada de fabricação artesanal.

A passageira confessou aos policiais que sabia do conteúdo ilícito da bagagem e afirmou que havia sido remunerada para transportar o material. Segundo ela, a droga teria saído do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, e seria entregue na cidade de Serra, no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 146ª Delegacia de Polícia Civil (Campos dos Goytacazes).