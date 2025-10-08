Jovem é preso com drogas no Morro do Estado, em Niterói

Ao todo, foram apreendidas 305 pedras de crack, 234 invólucros de maconha, 184 pinos de cocaína, nove radiotransmissores e R$ 7 em dinheiro - Foto: Divulgação

Um jovem de 18 anos foi preso no fim da tarde desta terça-feira (7) por envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Estado, no Centro de Niterói. De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 17h20 durante um patrulhamento realizado por equipes do 12º BPM (Niterói).

Segundo os agentes, cerca de cinco indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da viatura, abandonando uma sacola com entorpecentes. Pouco mais à frente, uma mochila também foi localizada, contendo mais drogas e radiotransmissores. Após buscas na região, os policiais encontraram um dos suspeitos escondido em uma barbearia próxima.

Ao todo, foram apreendidas 305 pedras de crack, 234 invólucros de maconha, 184 pinos de cocaína, nove radiotransmissores e R$ 7 em dinheiro. O material e o suspeito foram encaminhados para a 76ª DP(Centro), onde a ocorrência seguia em andamento até o fechamento desta reportagem.