Mulher é presa após furtar produtos de higiene no Centro de Niterói

Uma mulher foi presa na tarde desta terça-feira (7) após ser flagrada furtando dezenas de produtos de higiene pessoal no interior de um supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 12º BPM (Niterói), foi por volta das 15h para verificar uma ocorrência de furto no Supermercado.

No local, os militares foram informados por um segurança do estabelecimento que a suspeita, identificada, de 21 anos, havia sido flagrada pelas câmeras de segurança colocando diversos itens na bolsa sem efetuar o pagamento. Ao ser abordada, foi encontrado com ela um total de 20 produtos de higiene pessoal, incluindo cremes e perfumes, que somavam R$ 876,92 em mercadorias.

A acusada foi detida ainda dentro do supermercado e, junto com a testemunha e o material apreendido, foi levada para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. A jovem foi autuada por furto, e permaneceu presa à disposição da Justiça.

Furto de chocolate

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) após furtar duas caixas de chocolate na loja Cia do Doce, na Rua Visconde de Uruguai, no Centro de Niterói.

O suspeito já tinha anotação criminal por furto | Foto: Divulgação

Ele foi contido por populares até a chegada da PM. O suspeito já tinha anotação criminal por furto e foi levado à 76ª DP, onde permaneceu preso.