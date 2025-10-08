Obras do MUVI avançam no Jardim Catarina e moradores aguardam previsão para desocupação e pagamento de indenização

As obras do Trecho 6 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), no Jardim Catarina, seguem a todo vapor. Mas, ao mesmo tempo em que as obras avançam, moradores e comerciantes do local se veem apreensivos diante da incerteza sobre a chegada da tão esperada indenização.

Com residências e comércios localizados no trecho por onde o MUVI vai passar, moradores e comerciantes foram notificados, segundo eles, há cerca de quatro anos, de que teriam que desocupar o espaço, diante da chegada das obras ao bairro. Mas a expectativa quanto ao rumo que as ações irão tomar segue estagnada diante da falta de uma previsão concreta para a desocupação.

A reportagem de O SÃO GONÇALO esteve no local, na manhã desta terça-feira (7) para acompanhar o andamento das obras e ouvir a população que será diretamente atingida pelas mesmas.

"O pessoal da Prefeitura já nos procurou, há anos, para informar sobre a desocupação que terá que ser feita, e há um mês atrás vieram novamente atualizar dados dos moradores, registros de quantas pessoas moram por aqui, etc. Nos foi informado de que poderíamos escolher entre receber o valor do nosso imóvel ou então receber um apartamento que seria fornecido pela Prefeitura. Para mim vai ser muito bom sair daqui, local que vivo há 30 anos mas que tem se tornado cada vez mais perigoso", contou Cid Alves, comerciante e morador do trecho onde irá passar o MUVI no Jardim Catarina.

Também apreensiva por não ter um prazo certo para desocupar sua residência, Zeleide de Lima conta que tem receio de que deem um curto prazo de tempo para a desocupação.

"A gente não tem nenhuma previsão ainda, de quando vamos ter que sair. Aí imagina se avisam de uma hora para a outra, dando um prazo para que a gente saia em um mês? Como vamos conseguir outro local para morar em um mês? Para mim só foi "oferecida" a indenização em dinheiro, não informaram nada sobre apartamento não. Então é isso, estou aguardando, doida para saber logo como vai ser, e quando vai ser, porque quero mesmo sair daqui. Moro há 52 anos nessa casa, meus filhos foram criados, cresceram nesse lugar, mas hoje em dia não tem mais condições, está cada dia pior, precisei até colocar umas grades, porque usuários de drogas estavam roubando até mesmo roupas no varal", contou a moradora.

Para outro comerciante, que não quis ser identificado, o maior problema tem sido a falta de comunicação.

"A gente está assim, de mãos atadas, só esperando algum comunicado. Para a minha loja não vai ter tanto prejuízo porque vou conseguir um espaço do outro lado da rua, vou me virar, mas e para quem mora aqui? Vão ter que sair correndo quando mandarem? Seria muito melhor deixar tudo às claras, o morador merece isso, merece essa transparência para não ser pego de surpresa", afirmou o comerciante, que tem sua loja de autopeças localizada no trecho onde o MUVI irá passar.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo informou em nota que os pagamentos do trecho 6 das indenizações dos processos de desocupações "já foram iniciados desde o mês de setembro".

"Os beneficiários estão sendo convocados pela Procuradoria Geral do Município para recebimento. Os demais beneficiários serão convocados ao longo deste mês de outubro até dezembro.

A Prefeitura esclarece que o comunicado aos moradores é feito de acordo com os avanços das obras, que ocorrem simultaneamente em vários trechos. E que eles têm um prazo de até 30 dias para liberar o imóvel após encerramento das tratativas junto à Procuradoria Geral", disse a nota.

O projeto MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões. O novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso será beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.