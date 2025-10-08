Prefeitura de Maricá promove Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (11/10)

Os filhotes têm castração garantida pela coordenadoria a partir dos seis meses de idade - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promove neste sábado (11/10), das 9h às 13h, a 13ª campanha de adoção de cães e gatos, em Ponta Negra. A ação, que busca encontrar novo lar para os animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos, é realizada em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção.

Antes da adoção, os animais passam por processo de aplicação de vermífugo e os adultos são castrados. A secretaria também oferece castração para filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.

Além de ser maior de 18 anos, os interessados em participar do processo de adoção devem apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência.

Serviço:

Campanha de Adoção de Cães e Gatos

Data: 11/10

Horário: das 9h às 13h

Local: Ponta Negra

Endereço: Rua Antônio Carlos Jobim - esquina com a Rua São Pedro Apóstolo

Documentos necessários: Identidade, CPF, Comprovante de residência e ser maior de 18 anos.