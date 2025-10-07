PRF apreende entorpecente com andarilho em surto na Ponte Rio-Niterói

Na madrugada desta terça-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente meio quilo de maconha que estava dentro da bolsa de um andarilho, na altura do km 322 da BR-101, em Niterói. O homem foi detido.

Por volta das 5h, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência na praça de pedágio da Ponte Rio-Niterói. Um andarilho em surto estaria correndo pela via e desobedecendo às orientações da equipe médica que tentava prestar socorro.

Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a contenção do indivíduo. Durante a abordagem, foi encontrada, dentro da bolsa que ele carregava, um tablete contendo 480 gramas de uma substância com características semelhantes à maconha.

Ao ser questionado, o homem declarou ter comprado a droga por R$ 1.250,00 na comunidade do Sabão, onde, segundo ele, havia consumido crack e de onde saiu após ter sido ameaçado de morte.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara).