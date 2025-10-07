Fortes ventos arrastam 48 praticantes de stand-up paddle em Copacabana

Fortes ventos na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, empurraram mais de 40 praticantes de stand-up paddle na manhã desta terça-feira (7).

Algumas das pessoas foram jogadas no mar e outras foram arrastadas por mais de um quilômetro em direção ao alto-mar. Os praticantes de stand-up paddle, que haviam entrado pela área do Forte de Copacabana, conseguiram ser resgatados nas imediações do Rio Othon Palace.

Leia também:

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões

Policial civil morto a tiros em Niterói será sepultado nesta terça

As pessoas ficaram espalhadas pelo mar depois de caírem na água. Por causa dos fortes ventos, uma das pranchas foi quebrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no total, 48 pessoas foram resgatadas por não conseguirem voltar para a orla. A navegação dos praticantes foi prejudicada por causa do mar agitado e do vento forte.

No salvamento, os bombeiros utilizaram motos aquáticas, uma lancha e botes infláveis. Ainda não foram registrados atendimentos médicos realizados pelos bombeiros.

A previsão do tempo indica que, por causa da chegada da frente fria, os ventos podem chegar a até 70 km/h.