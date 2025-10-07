Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fortes ventos arrastam 48 praticantes de stand-up paddle em Copacabana

Grupo foi surpreendido por rajadas que os empurraram para alto-mar

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de outubro de 2025 - 09:56
O Corpo de Bombeiros realizou resgate com motos aquáticas e botes infláveis
Fortes ventos na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, empurraram mais de 40 praticantes de stand-up paddle na manhã desta terça-feira (7).

Algumas das pessoas foram jogadas no mar e outras foram arrastadas por mais de um quilômetro em direção ao alto-mar. Os praticantes de stand-up paddle, que haviam entrado pela área do Forte de Copacabana, conseguiram ser resgatados nas imediações do Rio Othon Palace.

As pessoas ficaram espalhadas pelo mar depois de caírem na água. Por causa dos fortes ventos, uma das pranchas foi quebrada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no total, 48 pessoas foram resgatadas por não conseguirem voltar para a orla. A navegação dos praticantes foi prejudicada por causa do mar agitado e do vento forte.

No salvamento, os bombeiros utilizaram motos aquáticas, uma lancha e botes infláveis. Ainda não foram registrados atendimentos médicos realizados pelos bombeiros.

A previsão do tempo indica que, por causa da chegada da frente fria, os ventos podem chegar a até 70 km/h.

