Oportunidade na Cultura: Edital 'Caminhos criativos' abre inscrições para ciclo de aceleração de negócios

Os selecionados do edital vão participar de um ciclo de aceleração que contará com 720 horas de mentorias online e individualizadas - Foto: Divulgação/Foto de Pavel Danilyuk/Pexels

Os selecionados do edital vão participar de um ciclo de aceleração que contará com 720 horas de mentorias online e individualizadas - Foto: Divulgação/Foto de Pavel Danilyuk/Pexels

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Secec-RJ) e o Instituto Futuros lançam nesta terça-feira, 7 de outubro, o edital “Caminhos Criativos”, para a estruturação e o desenvolvimento de iniciativas da área de cultura do território fluminense. Com inscrições abertas até 7 de novembro, a chamada pública selecionará 30 iniciativas para um ciclo de aceleração com duração de cinco meses, de janeiro a junho de 2026.

Os selecionados do edital vão participar de um ciclo de aceleração que contará com 720 horas de mentorias online e individualizadas; seis workshops com temas de gestão, como Marketing Digital e Gestão Financeira; três palestras; três rodas de conversa com fazedores de cultura e uma banca de pitch final, que avaliará critérios como inovação, viabilidade e impacto do projeto.

Leia também:

Prefeitura de Maricá realiza programação gratuita pelo Dia das Crianças

FAPERJ celebra o Dia Nacional de Doação de Órgãos com ação no Maracanã





As três iniciativas mais bem avaliadas na banca de pitch serão premiadas com um intercâmbio cultural para outras cidades brasileiras. A proposta é estimular a troca de experiências e a formação de redes entre agentes culturais de diferentes regiões e expressões culturais. Os destinos serão decididos levando em consideração o perfil de cada iniciativa premiada e as possíveis conexões.

Cada projeto pode inscrever até três representantes no ciclo de aceleração, que destinará 60% das vagas a projetos do interior do Estado, 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições se destinam a pessoas físicas ou jurídicas de projetos, organizações ou negócios com ou sem fins lucrativos, que residam e atuem no Estado do Rio. Elas devem ser feitas pelo site durante um mês, até 7 de novembro: editais.institutofuturos.org.br.

“O Estado do Rio de Janeiro é o território mais criativo do país e o Governo vem trabalhando para promover ainda mais ações culturais, movimentando a economia local, gerando emprego, renda e oportunidade para as pessoas. E com o Caminhos Criativos abrimos uma nova frente de oportunidade e qualificação para os projetos em todo Rio de Janeiro”, afirma a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Formações abertas ao público

Com investimento de R$ 2,9 milhões, o projeto “Caminhos Criativos” oferece, além do edital, um eixo de ações formativas abertas a empreendedores da cultura de todas as regiões do Estado do Rio. Elas consistem em 11 capacitações gratuitas sobre planejamento e gestão de projetos culturais, sendo dez presenciais e uma online; além de seis workshops temáticos, três palestras e três rodas de conversa abertos ao público. Ao todo, as ações do projeto devem impactar mais de 5 mil empreendedores fluminenses.

As capacitações gratuitas ocorrem entre os meses de outubro e novembro e têm vagas limitadas. Com inscrições esgotadas em apenas dois dias, a primeira ocorre na capital em 7 de outubro. As seguintes serão nas cidades de Barra do Piraí - Médio Vale do Paraíba fluminense, em 11 de outubro; Duque de Caxias – Baixada Fluminense, no dia 14; Mangaratiba – Costa Verde, no dia 15; Cabo Frio – Baixadas Litorâneas, no dia 22; Tanguá – Leste Fluminense, no dia 24; Santo Antônio de Pádua – Noroeste Fluminense, no dia 29. Para acessar o cronograma completo e fazer as inscrições, basta preencher o formulário AQUI.

“Ao longo de seus 24 anos de história, o Instituto Futuros se especializou em promover formações e ciclos de aceleração para empreendedores e agentes da cultura de diversos estados do Brasil, fortalecendo o ecossistema da economia criativa, que representa mais de 3% do PIB nacional e gera milhões de empregos. Desde 2017, mais de 1.300 empreendedores foram impactados pelos programas promovidos pelo Instituto - sendo 153 deles em 10 ciclos de aceleração realizados nos últimos nove anos. Desenvolvemos uma metodologia própria e assertiva para as principais necessidades deste setor e, agora junto à Secec-RJ, damos mais um passo nessa trajetória de incentivo à autonomia e à consolidação de projetos culturais”, ressalta Carla Uller, Gerente Executiva de Programas, Projetos e Comunicação do Instituto Futuros.

A metodologia e implementação do “Caminhos Criativos” é realizada pelo Instituto Futuros e tem realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Escola Estadual de Cultura, através da Política Nacional Aldir Blanc.

Sobre o Instituto Futuros

Fundado em 2001, o Instituto Futuros (antigo Instituto Oi Futuro) desenvolve e cocria projetos de Cultura e Educação pelo Brasil, impulsionando a construção de futuros mais inclusivos e sustentáveis. Em 2025, a entidade renovou sua marca e identidade visual, consolidando o atual momento da organização, que se abriu para novos patrocinadores e parceiros privados e do poder público.

No campo da cultura, a instituição é gestora do Futuros - Arte e Tecnologia, centro cultural carioca com galerias de arte, teatro multiuso e o Musehum - Museu das Comunicações e Humanidades, que exibe parte do maior acervo da história das comunicações no país e oferece experiências interativas sobre o impacto das tecnologias nas relações humanas. O instituto Futuros também atua no fomento e desenvolvimento do ecossistema da Economia Criativa, promovendo ciclos de aceleração de iniciativas que têm a transformação social como propósito principal. Na área de educação, é responsável pelo NAVE (Núcleo Avançado em Educação), parceria público-privada com as Secretarias de Estado de Educação do Rio de Janeiro e Pernambuco, que há 19 anos promove formação profissional e tecnológica de qualidade como resposta aos desafios da atualidade; e pela plataforma virtual Órbita, que oferece formação gratuita para profissionais de Educação de todo o país.