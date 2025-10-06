Vídeo: Suspeitos pela morte de policial civil acabam de chegar na DH; Veja!

Os três suspeitos de envolvimento na execução do policial civil Carlos José Queirós Viana, de 59 anos, chegaram há pouco à sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), onde estão sendo ouvidos pelos investigadores. Entre os detidos estão dois policiais militares da ativa, lotados no 3º e no 15º BPM. Eles ainda não prestaram depoimento formal.

De acordo com o delegado Williams Batista, os suspeitos foram presos em flagrante, menos de três horas após o crime, ocorrido na manhã desta segunda-feira (6), em frente à casa da vítima, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói.





Ainda segundo Batista, a operação de captura foi coordenada de forma estratégica.

A hipótese de latrocínio foi descartada. A polícia trata o caso como uma execução planejada, com possível motivação ligada à atividade profissional da vítima. A motivação exata segue em apuração.

Os suspeitos permanecem na DHNISG, onde seguem sendo interrogados.