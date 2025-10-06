São Gonçalo amplia oferta de tratamentos de Odontologia

O serviço de Odontologia conquistou o seu espaço nas unidades de saúde de São Gonçalo. Desde o início do governo do prefeito Capitão Nelson, a área recebe investimentos em novos equipamentos, equipes e serviços – da Atenção Básica até o atendimento de Urgência e Emergência. E a atenção especializada não podia ficar de fora para atender os pacientes especiais, como aqueles com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiências (PcD).

Crianças e adultos especiais podem realizar os seus tratamentos odontológicos nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) de Neves, Barro Vermelho (anexo à Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho) e Vila Três (anexo ao Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo - Ciesg), além do Centro de Referência Municipal de Autistas (CRMA) no Gradim.

A ampliação do serviço para unidades especializadas e espalhadas pela cidade surgiu da necessidade de oferecer os serviços mais próximos dos pacientes. “Sempre pensamos em melhorar o acesso aos serviços e as mães atípicas e seus filhos especiais merecem esse cuidado a mais. Procuramos sempre facilitar os tratamentos com profissionais qualificados para esse público”, descreveu a subsecretária de Odontologia, Ana Gabriela Franco.

A Subsecretaria de Odontologia, vinculada à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, conta com equipes que atuam em postos de saúde, polos sanitários e clínicas municipais – a maioria com consultórios e equipamentos novos. Esses atendimentos são a porta de entrada para os tratamentos odontológicos de qualquer gonçalense.

Para ter acesso aos serviços, os responsáveis dos pacientes especiais podem procurar qualquer unidade que tenha o atendimento odontológico para realizar o agendamento. Nos postos, são realizados exame clínico, restaurações em resina, raspagem de tártaro, profilaxia bucal, orientação de higiene oral, aplicação de flúor e pequenas cirurgias.

Dependendo da necessidade de cada paciente especial, eles podem ser encaminhados para os CEOs, onde são oferecidos os serviços de Periodontia, Cirurgia, Endodontia e Estomatologia. Com o encaminhamento, os tratamentos serão inseridos na fila da Central de Regulação.