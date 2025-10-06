Dois baleados em diferentes bairros de São Gonçalo

As circunstâncias dos dois casos ainda estão sendo investigadas pela 74ª DP (Alcântara) - Foto: Layla Mussi/Arquivo

Moradores de Santa Luzia, em São Gonçalo, enfrentaram uma tarde de tensão neste domingo (6), marcada por uma intensa troca de tiros que deixou ao menos um homem ferido. A vítima foi socorrida para a UPA do bairro e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Ele segue internado em estado estável.

Horas depois, por volta das 14h, uma idosa de 76 anos também deu entrada na UPA Santa Luzia com um ferimento à bala na perna direita. O disparo aconteceu no bairro Vista Alegre. Assim como o homem ferido anteriormente, a idosa também foi transferida para o HEAT, onde permanece em condição estável.

Segundo a Polícia Militar, não houve confronto envolvendo agentes da corporação nos locais onde os disparos ocorreram. Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) informou que foi acionada após a mulher ter sido atingida dentro de sua residência.

As circunstâncias dos dois casos ainda estão sendo investigadas pela 74ª DP (Alcântara).