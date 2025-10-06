Polícia Civil prende missionário de igreja que violentava filha adolescente

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) capturaram, neste domingo (05/10), um criminoso que estuprava a própria filha adolescente, atualmente com 15 anos. O homem, que se apresentava como missionário de uma igreja, ainda tinha diversas imagens de conteúdo pornográfico infantil no celular. Ele foi localizado e preso em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A investigação teve início a partir de troca de informações com de organismos internacionais, que apontavam o armazenamento de imagens de pornografia infantil no dispositivo do homem. Com base em minuciosa e pronta investigação, os agentes desta especializada desvendaram no mesmo dia que se tratava da filha do investigado. Os crimes vinham ocorrendo há pelo menos dois anos, o que se agravava pelo fato de o autor residir e ostentar posição de confiança sobre a vítima.

Surpreendeu ainda os investigadores o fato de que a menor sempre aparecia dormindo nos vídeos, enquanto sofria os abusos, por mais bárbaras que fossem as ações do pai. Diante disso, os agentes da DCAV vão apurar ainda se ele dopava a filha para a prática dos crimes. Além disso, foram apuradas imagens produzidas pelo agente por meio de câmeras escondidas para filmar a adolescente em momentos íntimos e abusos praticados contra a adolescente desacordada com a presença de seu irmão de 4 anos.

Diante de todas as provas colhidas, a autoridade policial representou perante o plantão judiciário pela prisão temporária do criminoso, bem como pela busca e apreensão dos dispositivos informáticos e quebra de sigilo de dados. Os mandados, expedidos pela Justiça, foram cumpridos neste domingo, após diversas diligências para localizá-lo.