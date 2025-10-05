Ederson se machuca e John, ex-Botafogo, é convocado para amistosos

John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado para o lugar de Ederson - Foto: Botafogo/Vitor Silva

John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado para o lugar de Ederson - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O técnico da seleção masculina de futebol, Carlo Ancelotti, precisou realizar uma segunda troca na relação de convocados para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul.

Neste domingo (5), o goleiro John, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi chamado para o lugar de Ederson, do Fenerbahçe, da Turquia, que estreou durante um treino no último sábado (4).

John, de 29 anos, chegou ao futebol inglês no fim de agosto, negociado pelo Botafogo. É a primeira convocação do goleiro para a seleção principal.

Em 2013, quando defendeu o Santos, ele representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano sub-17 ao lado de nomes como o zagueiro Léo Pereira (hoje no Flamengo, mas à época no Athletico-PR), o meia Arthur (Grêmio) e o volante Thiago Maia (atualmente no Internacional, foi companheiro do arqueiro no Peixe).



Revelado no Alvinegro Praiano, John também jogou na Portuguesa Santista, Internacional e Valladolid, da Espanha, antes de chegar ao Botafogo e ser decisivo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024.

O goleiro, porém, fez apenas um jogo pelo Nottingham Forest até o momento. No último dia 17 de setembro, ele foi titular na derrota por 3 a 2 para o Swansea City, pela Copa da Liga Inglesa.

Além de John, as opções que Ancelotti terá para o setor nos amistosos com Japão e Coreia do Sul são Hugo Souza, do Corinthians, e Bento, do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Este último, aliás, foi o primeiro jogador a se apresentar ao técnico italiano em Seul, capital sul-coreana, onde uma delegação será treinada antes do jogo com os donos da casa, na sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), no Estádio Sangam.

Já no dia 14, às 7h30, será a vez de visitar os japoneses no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

Uma outra mudança na convocação original de Ancelotti também foi provocada por questões médicas. Na quinta-feira (2), o lateral Vitinho, do Botafogo, foi escolhido para substituir Vanderson, do Mônaco.