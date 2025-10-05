Corpo carbonizado é encontrado em posto de gasolina desativado em São Gonçalo

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no início da tarde deste domingo (5) para remoção de um corpo encontrado em um posto de gasolina desativado na Rua Dr. Nilo Peçanha, no bairro Pião.

A vítima ainda não foi identificada oficialmente, assim como a denúncia da morte. Mas, de acordo com testemunhas, o corpo seria de um homem em situação de rua e possível usuário de drogas. Os relatos ainda apontam o posto onde o corpo foi encontrado como “abrigo” de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

