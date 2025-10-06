Guarda Municipal prende dupla por furto de cabos em São Gonçalo
Ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da Prefeitura
Guardas municipais de São Gonçalo prenderam dois homens, na madrugada deste domingo (5), na Rua Dr. Gradim, no Gradim, após o furto de fio de um poste. Os dois foram levados para a 73ª DP (Neves), onde o registro de ocorrência por furto foi feito e, posteriormente, foram encaminhados para a 72ª DP (Mutuá), onde ficaram presos.
Os homens foram flagrados pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), cortando o fio do poste na Rua Dr. Gradim. Os guardas foram avisados e seguiram para o endereço, localizando a dupla com um metro de fio retirado de poste de iluminação pública e uma faca de cozinha, utilizada como instrumento do crime.
Leia também:
Dois baleados em diferentes bairros de São Gonçalo
Ederson se machuca e John, ex-Botafogo, é convocado para amistosos