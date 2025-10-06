Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Guarda Municipal prende dupla por furto de cabos em São Gonçalo

Ação foi flagrada pelas câmeras de monitoramento da Prefeitura

06 de outubro de 2025 - 08:51
Guardas municipais de São Gonçalo prenderam dois homens, na madrugada deste domingo (5), na Rua Dr. Gradim, no Gradim, após o furto de fio de um poste. Os dois foram levados para a 73ª DP (Neves), onde o registro de ocorrência por furto foi feito e, posteriormente, foram encaminhados para a 72ª DP (Mutuá), onde ficaram presos.

Os homens foram flagrados pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), cortando o fio do poste na Rua Dr. Gradim. Os guardas foram avisados e seguiram para o endereço, localizando a dupla com um metro de fio retirado de poste de iluminação pública e uma faca de cozinha, utilizada como instrumento do crime.

