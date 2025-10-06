Homem é preso furtando fios de cobre em residência de São Francisco, Niterói

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo (5), após ser flagrado furtando fios de cobre na parte externa de uma casa na Avenida Presidente Roosevelt, em São Francisco, Niterói. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro).

A equipe do 12º BPM (Niterói), foi acionada para verificar a denúncia e ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito em plena ação. Com ele foram apreendidos cerca de 50 centímetros de fio de cobre, além de uma faca e uma chave de fenda, possivelmente utilizados no arrombamento.

O homem já possui antecedentes criminais por furto (três passagens), receptação e tráfico de drogas. Ele foi detido e conduzido inicialmente à 79ª DP e, posteriormente, à 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso.