Ladrão é preso ao se esconder em piscina de bolinhas após furto em Icaraí

Durante a madrugada desta segunda-feira (6), um homem de 26 anos foi preso em flagrante após furtar um estabelecimento comercial na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí, Niterói.

Segundo informações da PM, por volta de 1h da manhã, a equipe foi acionada após o proprietário de uma loja de açaí utilizar o sistema de câmeras de segurança para alertar sobre a presença de um suspeito no interior do local. O comerciante conseguiu se comunicar com os policiais por meio de áudio e indicou a localização do invasor, que tentava se esconder no segundo andar do imóvel.

Durante a varredura no estabelecimento, os policiais encontraram o acusado escondido dentro de uma piscina de bolinhas na área infantil da loja. Com ele foram encontrados R$ 463 em dinheiro e um aparelho celular Motorola. Também foram apreendidos cinco cadeados arrombados, duas chaves de fenda e um alicate de corte, utilizados para invadir o local.

Com ele foram encontrados R$ 463 em dinheiro e um aparelho celular Motorola | Foto: Divulgação

O homem já possui 15 anotações criminais pelo mesmo tipo de crime. De acordo com a PM, ele já havia sido flagrado na noite anterior tentando arrombar um pet shop na mesma rua, mas conseguiu fugir devido ao intenso movimento de veículos no horário.

A ocorrência foi inicialmente registrada na 77ª DP e, posteriormente, encaminhada à 76ª DP, onde o acusado foi autuado por furto qualificado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.