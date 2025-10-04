Tres são presos após furto a estabelecimentos comerciais no centro de Niterói

Todo o material foi encaminhado para a delegacia - Foto: Divulgação

Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam dois suspeitos por furto em um supermercado na Rua Marechal Deodoro, no Centro, neste sábado (4).

A equipe foi acionada por meio do 190 e, ao chegar ao local, encontrou os suspeitos já detidos pela segurança do estabelecimento. Eles foram flagrados tentando furtar peças de carne, linguiças e dois potes de sorvete, avaliados em R$ 361,05.

Os envolvidos foram levados à 76ª DP (Centro), onde foram autuados em flagrante e permaneceram presos.

Também no centro de Niterói, na Avenida Visconde do Rio Branco, agentes do 12ºBPM verificaram uma outra ocorrência de furto em estabelecimento comercial na tarde desta sexta-feira (3).

No local, os agentes encontraram representantes das lojas e os seguranças do terminal, os quais informaram à guarnição que uma mulher estaria furtando produtos e os colocando dentro de uma bolsa que estava com sua filha menor, de apenas 7 anos de idade.

Diante dos fatos, foram localizados com a autora alguns produtos de lojas distintas. Contudo, apenas uma das lojas manifestou interesse em prosseguir com o registro da ocorrência na 76ª DP (Centro).

Segundo o gerente da referida loja, há filmagem que mostra o momento em que a autora tenta colocar um shampoo, avaliado em R$ 14,99 na bolsa da filha, saindo da loja em seguida, sendo abordada logo após.

Os representantes das outras duas lojas, que também tiveram produtos subtraídos, optaram por não registrar o fato. O policiais,então, devolveram os respectivos produtos aos seus proprietários no próprio local.

A autora foi conduzida à 76ª DP (Centro) onde responderá pelo crime de furto.