Ação da PM em Maricá termina com um morto, quatro presos e apreensão de drogas e armas

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (3) pela equipe do PATAMO da 6ª Companhia da Polícia Militar (12º BPM) resultou na morte de um suspeito, prisão de quatro homens e na apreensão de armas, drogas e equipamentos eletrônicos, na comunidade conhecida como Favela da Linha, localizada às margens do km 22 da RJ-106, em São José de Imbassaí, Maricá.

De acordo com a polícia, a ação teve início por volta das 10h20, durante patrulhamento de rotina na região, com o objetivo de coibir práticas criminosas. Ao entrarem na comunidade, os agentes se depararam com diversos homens armados, que reagiram à aproximação da viatura. Um dos suspeitos, apontou uma arma na direção dos policiais e foi alvejado. Ele morreu ainda no local.

Durante a ação, outros quatro suspeitos, com idades entre 18 e 47 anos, foram detidos e encaminhados à delegacia. Com eles, foram encontrados uma pistola calibre 9mm com 60 munições, um revólver calibre 32 com seis munições, quatro carregadores (um deles alongado), além de um radiotransmissor, duas bases de rádio, dois coldres e duas máquinas caça-níqueis.

O material foi recolhido e encaminhado à perícia | Foto: Divulgação

Também foram apreendidas 346 pedras de crack, 320 pinos de cocaína e 80 invólucros de maconha. O material foi recolhido e encaminhado à perícia.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).