Homem é preso com arma e drogas no Caramujo
A ação foi realizada na manhã deste sábado (4)
min de leitura | Escrito por Redação | 04 de outubro de 2025 - 14:59
A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM recebeu uma denúncia sobre criminosos armados no bairro Caramujo, em Niterói, e realizou patrulhamento na Rua São José, próximo à localidade conhecida como “340”.
Segundo a denúncia, os suspeitos estariam tentando firmar um ponto de venda de drogas na região. Durante a ação, após cerco tático, os policiais detiveram um indivíduo portando material ilícito.
Leia também
Moradores de Tanguá em choque após assassinato de mãe e filha dentro de casa
Bala perdida quebra vidros de supermercado e carro em São Gonçalo; Vídeo!
Após a ação, os agentes se encaminharam com o preso e o material apreendido à 78ª DP (Fonseca) para registro de ocorrência.