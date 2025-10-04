Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso com arma e drogas no Caramujo

A ação foi realizada na manhã deste sábado (4)

04 de outubro de 2025 - 14:59
O material apreendido foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca)

A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM recebeu uma denúncia sobre criminosos armados no bairro Caramujo, em Niterói, e realizou patrulhamento na Rua São José, próximo à localidade conhecida como “340”.

Segundo a denúncia, os suspeitos estariam tentando firmar um ponto de venda de drogas na região. Durante a ação, após cerco tático, os policiais detiveram um indivíduo portando material ilícito.

Após a ação, os agentes se encaminharam com o preso e o material apreendido à 78ª DP (Fonseca) para registro de ocorrência.

