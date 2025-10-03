Moradores de Tanguá em choque após assassinato de mãe e filha dentro de casa

Mãe e filha foram mortas na manhã desta sexta-feira (3) dentro da própria casa, em Tanguá - Foto: Layla Mussi

Mãe e filha foram mortas na manhã desta sexta-feira (3) dentro da própria casa, em Tanguá

Uma tragédia chocou Tanguá, cidade com cerca de 32 mil habitantes, na manhã dessa sexta-feira (3). Mãe e filha foram assassinadas dentro de casa numa área rural do município. As vítimas foram identificadas como Aline dos Santos Barbosa, 36 anos, e sua filha Gabrielle dos Santos, de 15. De acordo com testemunhas, o autor do crime seria o namorado da mulher, o empresário Moisés Belmont, 66, conhecido na região como 'Moisés da Piscina'. Aline era mãe de outras três filhas menores de idade.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma denúncia feita contra o assassino dias antes

Em choque, moradores da cidade, como comerciantes, vizinhos das vítimas e funcionários da Escola Municipal Iasmim Gonzaga Arantes, onde Gabrielle estudava, relataram à reportagem de O SÃO GONÇALO como era o convívio com a família.

"A menina era minha aluna. Não tenho nem palavras para relatar tamanho horror, para tamanha ruindade. A forma como elas foram encontradas, dentro da própria casa...dá uma sensação de impotência. Tudo isso é muito triste", contou um vizinho que preferiu não ser identificado. Ao mesmo tempo em que falava com a reportagem de O SÃO GONÇALO, ele precisou amparar uma familiar, que passou mal após saber da notícia das mortes de Aline e Gabrielle.

Rua onde as vítimas moravam e foram assassinadas

Rua onde viviam mãe e filha, assassinadas nesta sexta-feira (3)





Para outra vizinha, que trabalha como cozinheira na escola onde Gabrielle estudava, a notícia chegou como uma 'avalanche', pegando de surpresa funcionários, alunos e pais. "A escola suspendeu as atividades desta sexta-feira (3). Estamos todos de luto. Eu conhecia a mãe e as quatro filhas, todas eram muito boas, educadas. Também via sempre a Gabrielle na escola. É muito triste perder uma jovem assim tão cedo, e ainda mais dessa maneira. Mas não sei exatamente o que é quem está por trás dessa violência toda, mas sei que o que fica agora é a tristeza, e a dor que essas meninas vão sentir de perderem mãe e irmã de uma só vez", afirmou a mulher, que também não quis ser identificada.

A escola onde Gabrielle estudava suspendeu as atividades desta sexta-feira (3)

Comerciantes do centro da cidade ouvidos pela reportagem demonstraram preocupação e tristeza. Eles admitiram diante conhecer Moisés 'de vista'. "Eu tenho uma filha adolescente né, então não tem como a gente não se colocar no lugar, de sentir pelos parentes que ficam, as filhas que ela deixa. Eu conhecia o Moisés de vista, ele estava sempre aqui pela cidade, e era um empresário famoso na região, mas não tinha intimidade, não sabia nada da vida deles, se tinha algum problema, alguma questão. Só posso lamentar por essa tragédia, por tudo isso que aconteceu com elas", afirmou um comerciante.

"Ele vinha aqui na loja de vez em quando. Já havia vindo com ela algumas vezes, também, mas na maioria das vezes vinha sozinho. Nunca percebemos nada de diferente no comportamento deles. Trocávamos ideia como com qualquer outro cliente da cidade, mas nada muito profundo. É muito triste ver a que ponto o ser humano pode chegar, e acabar com a vida de outras pessoas, e com a sua própria vida, de uma maneira tão violenta", relatou outro comerciante de Tanguá.

De acordo com as investigações, logo após matar mãe e filha, 'Moisés da Piscina' fugiu para Rio Bonito, onde morava, e cometeu suicídio dentro do próprio carro, numa rua do bairro Mangueirinha.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma denúncia de pedofilia feita contra Moisés dias antes. Segundo testemunhas, uma das filhas de Aline havia acusado o 'padrasto' de abuso sexual, e a mãe teria apoiado a denúncia, levando o caso ao Conselho Tutelar da cidade. As investigações estão concentradas entre a 70ªDP (Tanguá), onde mãe e filha foram mortas, e a 119ªDP (Rio Bonito), local do encontro do corpo de Moisés.