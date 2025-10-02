2ª Edição do Festival Rock Solidário une som, arte e solidariedade em São Gonçalo

Música boa e solidariedade darão o tom da 2ª edição do Festival Rock Solidário, que acontece no dia 18 de outubro, a partir das 13h, no Shopping Partage, em São Gonçalo. Gratuito, o evento reúne bandas locais e arrecada alimentos para instituições que servem refeições a quem mais precisa.

O evento foi idealizado por João Rafael Viana, conhecido artisticamente como Jhon, que buscava maneiras de divulgar seu trabalho e criar um portfólio profissional com fotos e vídeos. Pensando nisso, ele criou o projeto para oferecer esses serviços gratuitamente a outros artistas, fortalecendo a cena local.



Além de ajudar as bandas de rock, o evento tem como intenção arrecadar alimentos para instituições que servem refeições para pessoas necessitadas. Os organizadores pedem que as doações sejam feitas de forma voluntária.

“Ele (o festival) partiu da necessidade que eu tinha de conseguir produzir material de áudio, vídeo e fotografia de qualidade para a produção de material artístico das bandas que eu trabalho. A questão da filantropia sempre foi um objetivo de vida, então, acabei unindo as duas coisas”, disse o criador do festival, Jhon.

O Festival de Rock Solidário prestigia as bandas da cidade de São Gonçalo, como DiNucci, Del Rei e os Belinas. Uma das participantes da primeira edição, a banda Sonãdora, encerrará a festa e também lançará o videoclipe de sua música autoral ‘Me Leva’.

“A banda (Sonãdora) gravou um clipe dentro do município de São Gonçalo, na Praia das Pedrinhas, na Comunidade do Gato e no Gradim. Contou com a participação da atriz circense Marina Peregrino, também de São Gonçalo. Cada banda apresentará três músicas autorais e as demais serão músicas do repertório que as bandas costumam tocar nos eventos, covers do Pop Rock nacional e internacional”, disse.

O próximo Festival Rock Solidário está sendo organizado para ocorrer em fevereiro de 2026, podendo ter mais de um dia de programação

Serviço:

Local: Fonte no jardim do Shopping Partage

Data: 18 de outubro

Horário: A partir das 13h

Entrada: Gratuita