PM apreende fuzil no Risca Faca, em Maria Paula, São Gonçalo

Na ação, um homem foi preso e mais de 2 mil unidades de drogas apreendidas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de outubro de 2025 - 21:24
Ação da Equipe Reservada (P2) da PM tirou mais um fuzil das mãos dos traficantes de São Gonçalo
Um homem foi preso e um fuzil apreendido, no início da noite desta sexta-feira (03), na comunidade do Risca Faca, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. Mais de duas mil unidades de drogas - entre cocaína e crack - foram apreendidas.

Segundo informações da polícia, uma equipe do Serviço Reservado (P2) foi até o local averiguar denúncias sobre o tráfico de drogas. Ao perceberem a chegada da dos militares, os suspeitos fugiram. Após cerco na região, os agentes acabaram localizando o suspeito com um fuzil AK-47, com numeração raspada, e grande quantidade de drogas.

No total, foram apreendidas 1213 pinos de cocaína e 1050 pedras de crack. Todo material foi levado, junto do suspeito, até a 75ªDP (Rio do Ouro).

