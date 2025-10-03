Polícia Civil prende padrasto que espancou criança de 3 anos em Cachoeiras de Macacu

Policiais civis da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) prenderam, na tarde desta quinta-feira (02/10), o criminoso que agrediu a enteada de 3 anos, no fim de setembro, em Cachoeiras de Macacu. O homem, identificado como Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que estava foragido desde o crime, foi capturado em Petrópolis, Região Serrana do Rio, onde estava escondido.

No dia 20 de setembro, a criança chegou a uma unidade de saúde com sinais de violência, como hematomas e olhos roxos. Em um primeiro momento, a mãe e Linneker alegaram que ela teria caído da cama, apesar de os ferimentos não corresponderem ao suposto acidente. Diante dos fatos, agentes foram acionados e agiram rapidamente. Em menos de 24 horas, as diligências resultaram na coleta de provas substanciais, permitiram o indiciamento do criminoso e a representação pela sua prisão por tortura e tentativa de feminicídio.

O criminoso, vendo o cerco se fechar, se entregou e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão. Paralelamente, a 159ª DP instaurou um inquérito para apurar a conduta da mãe. A investigação está em andamento.