Vigilância em Saúde de Maricá alerta sobre os riscos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol

Os sintomas da intoxicação por metanol podem surgir entre 12 e 24 horas após a ingestão - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, emite um alerta à população sobre os riscos de intoxicação por metanol presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Nas últimas semanas, a Vigilância está atenta a casos relacionados ao consumo desse tipo de produto, principalmente no estado de São Paulo, com riscos de graves danos à saúde, incluindo cegueira, insuficiência renal e até a morte.

Os sintomas da intoxicação por metanol podem surgir entre 12 e 24 horas após a ingestão e incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura, fraqueza, alterações na visão, como visão turva ou perda da visão, além de confusão mental. A orientação é que qualquer pessoa que apresente esses sinais após consumir bebida suspeita procure imediatamente a unidade de emergência mais próxima, o que inclui o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, reforçou a importância do alerta para prevenir complicações pelo metanol.

“Estamos atentos às notificações a nível nacional e, até o momento, não há registros de alarme em nosso município. Mesmo assim, é essencial que a população evite consumir produtos de procedência duvidosa e acione os canais de denúncia caso identifique irregularidades. A prevenção é a nossa principal ferramenta contra esse tipo de risco”, afirmou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, destacou que os casos suspeitos de intoxicação por metanol são de notificação compulsória imediata e acompanhados pelo Centro de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVS) do município.

“A Vigilância Sanitária atua de forma permanente na fiscalização do comércio de bebidas alcoólicas e contamos com um Centro de Informações Estratégicas em Saúde para acompanhar a situação. Além disso, contamos com a colaboração da população, que deve estar atenta e denunciar possíveis irregularidades. Essa parceria é fundamental para garantir a segurança de todos”, acrescentou.

Sinais de irregularidades

Entre os principais indícios de falsificação em bebidas alcoólicas, estão: tampas com lacres imperfeitos ou borrados, nível do líquido diferente entre garrafas do mesmo rótulo, presença de detritos, erros de grafia nos rótulos, embalagens reutilizadas ou danificadas, preços muito abaixo do valor de mercado, aparência alterada e locais de venda sem procedência confiável.

A Secretaria de Saúde orienta que denúncias de irregularidades no comércio de bebidas alcoólicas podem ser feitas diretamente à Vigilância Sanitária, pelo telefone (21) 99898-3419 ou pelos e-mails vigilanciasanitaria.cae@gmail.com e vigilanciasanitaria@marica.rj.gov.br. O Centro de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVS) também recebe notificações pelo telefone (21) 99947-2562 e pelo e-mail cisvsmarica@gmail.com.