Em jogo eletrizante, Flamengo empata com Cruzeiro e vê Palmeiras mais próximo

Não deu. Flamengo foi a campo, na noite dessa quinta-feira (2), para tentar manter a vantagem na liderança da Série A do Brassileirão 2025, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Mas nun jogo bastante dinâmico, com boas chances criadas para ambos os lados, ficaram no 0 a 0. Depois de um primeiro tempo mais contido, as duas equipe protagonizaram um duelo digno de topo de tabela na segunda etapa, com grandes chances criadas e defesas providenciais de Rossi e Cássio, para segurar o resultado.

O Flamengo continua na liderança, com 55 pontos, mas viu a distância para o Palmeiras cair para três pontos. O Cruzeiro, por sua vez, começou a rodada com o segundo lugar e acabou ultrapassado pela equipe paulista. Agora, ocupa o terceiro lugar, com 51 pontos.

