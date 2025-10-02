Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3643 | Euro R$ 6,2735
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é morto e três são presos em ação policial no Salgueiro, em São Gonçalo

Ação aconteceu na Comunidade das Acácias; fuzil, pistolas e carga de drogas foram apreendidos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de outubro de 2025 - 18:50
Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo “Carioca”, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação
Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo “Carioca”, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação -

Três homens apontados como integrantes do Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio, foram presos durante uma ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (01). Além deles, um outro suspeito morreu após confronto com PMs do 7º BPM (São Gonçalo). Armas e uma grande quantidade de drogas foram apreendidas.

Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo Carioca, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação. Um outro jovem, de 18 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia. O confronto aconteceu próximo à Comunidade das Acácias.

Leia também:  

➢ Traficantes gravam execução de mulher na Baixada e publicam imagens nas redes sociais

➢ Saiba quem é “VT”, chefe do tráfico em Vila Velha preso em operação em SG 

Com eles, os agentes apreenderam um fuzil e duas pistolas, além de uma carga com 110 pedras de crack, 52 cápsulas de cocaína e dois aparelhos de radiocomunicação, supostamente usados para comunicação entre criminosos. Todo o material foi levado junto dos suspeitos para a Divisão de Homicídios da região (DHNSG) e, depois, à 72ª DP (São Gonçalo).

O trio já tinha passagens pelo sistema carcerário e permaneceu preso. Eles foram levados a uma unidade prisional do sistema prisional onde permanecem à disposição da Justiça.

Tags:

Polícia Militar Salgueiro São Gonçalo

Matérias Relacionadas