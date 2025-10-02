Homem é morto e três são presos em ação policial no Salgueiro, em São Gonçalo

Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo “Carioca”, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo “Carioca”, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Três homens apontados como integrantes do Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio, foram presos durante uma ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (01). Além deles, um outro suspeito morreu após confronto com PMs do 7º BPM (São Gonçalo). Armas e uma grande quantidade de drogas foram apreendidas.

Wellerson Matheus Lucena da Silva, vulgo Carioca, de 28 anos; Josué Barboza dos Anjos Reis, de 24, e Kennerd Wenderson Nascimento da Silva, de 24, foram detidos na ação. Um outro jovem, de 18 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia. O confronto aconteceu próximo à Comunidade das Acácias.

Com eles, os agentes apreenderam um fuzil e duas pistolas, além de uma carga com 110 pedras de crack, 52 cápsulas de cocaína e dois aparelhos de radiocomunicação, supostamente usados para comunicação entre criminosos. Todo o material foi levado junto dos suspeitos para a Divisão de Homicídios da região (DHNSG) e, depois, à 72ª DP (São Gonçalo).

O trio já tinha passagens pelo sistema carcerário e permaneceu preso. Eles foram levados a uma unidade prisional do sistema prisional onde permanecem à disposição da Justiça.