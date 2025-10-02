Traficantes gravam execução de mulher na Baixada e publicam imagens nas redes sociais

Uma mulher de 28 anos foi executada a tiros na comunidade do Dique, em Duque da Caxias, na Baixada Fluminense, por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que gravaram toda a ação e posteriormente postaram nas redes sociais.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a execução de Sumara Oliveira de Araújo para descobrir o motivo e os executores.

De acordo com informações preliminares, Sumara estava com dois filhos, de 3 e 5 anos, quando traficantes do Barro Vermelho, ligados ao TCP, invadiram o Dique, região controlada pelo Comando Vermelho, e levaram a jovem para outro ponto da comunidade.

No vídeo que circula nas redes sociais, Sumara aparece caída implorando para mão ser morta. “Tenho filho, por favor”, disse ela pouco antes de ser atingida por dois tiros de fuzil.