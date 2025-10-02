Niterói decreta feriadão prolongado em outubro com ponto facultativo; Entenda

Com a mudança, servidores de Rio e Niterói terão direito a um feriadão prolongado - Foto: Layla Mussi

A Prefeitura de Niterói confirmou que haverá feriadão prolongado em outubro com a transferência do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, originalmente celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira seguinte, 31 de outubro de 2025. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (01) e assinado pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT).

Segundo a administração municipal, a mudança garante aos servidores municipais um descanso prolongado, já que a folga se conecta ao fim de semana.

Apesar do ponto facultativo, hospitais, UPAs e serviços de segurança continuarão funcionando normalmente, visto que o decreto determina que as secretarias responsáveis por áreas essenciais mantenham o atendimento pleno à população.

A decisão da cidade de Niterói acontece concomitantemente com a linha adotada pelo Governo do Estado do Rio e pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que também transferiram a comemoração para o dia 31 de outubro. O governador Cláudio Castro (PL) oficializou a mudança na última terça-feira (30), enquanto o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), publicou o decreto no Diário Oficial do município.

Com a mudança, servidores de Rio e Niterói terão direito a um feriadão prolongado, com expectativa de aumento do movimento nas estradas e nos destinos turísticos da região.