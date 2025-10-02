Palmeiras atropela o Vasco e vence por 3 a 0 no Allianz Parque

O Vasco viveu uma noite para esquecer em São Paulo. Enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque, nesta quarta-feira (1), o time carioca foi dominado e acabou derrotado por 3 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo praticamente se decidiu ainda no primeiro tempo. Logo aos 5 minutos, Flaco López abriu o placar após boa jogada pela esquerda. Pouco depois, o argentino aproveitou uma falha da defesa vascaína e ampliou. Antes dos 25 minutos, ele ainda deu passe para Vitor Roque, que bateu cruzado e fez o terceiro.

Atordoado com a blitz alviverde, o Vasco não conseguiu reagir. A marcação frouxa e a falta de atenção custaram caro, e a equipe saiu para o intervalo praticamente derrotada. No segundo tempo, o time até tentou se organizar melhor e buscou alguns ataques, mas não conseguiu furar a defesa sólida do Palmeiras.

A derrota encerrou a série invicta da equipe do Vasco que já durava sete jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil.

Com o resultado, o Palmeiras segue firme na briga pelas primeiras posições, enquanto o Vasco estaciona na parte intermediária da tabela e agora precisa se recuperar em casa no próximo compromisso.