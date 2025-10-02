Polícia prende mãe e padrasto que mataram criança de 3 anos em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta quarta-feira (01), um casal que assassinou uma criança de 3 anos. A mãe, de 30 anos, e o padrasto da vítima, de 32, foram capturados em Santa Cruz, Volta Redonda, após trabalho de inteligência da unidade. A vítima, que é o filho dela, foi identificada como Ravi Lucca.

No dia 15 de setembro, a mulher compareceu a uma unidade de saúde com a criança já em óbito e, no local, profissionais da saúde acionaram a delegacia, depois que notaram lesões incompatíveis com causas naturais. O laudo da perícia constatou sinais de violência, incluindo traumatismo cranioencefálico, infiltrações hemorrágicas no crânio e lesão no baço, responsável por intensa hemorragia interna que levou a vítima à morte. Além disso, foram identificados indícios de violência sexual, que ainda serão confirmados através de exames complementares.

De acordo com os agentes, ao serem questionados, os dois não explicaram a origem dos ferimentos e disseram que a criança teria passado mal no fim de semana anterior. Testemunhas, contudo, relataram terem ouvido sons de impacto e gritos do apartamento do casal. Segundo as investigações, a criança teria sofrido durante horas, o que contribuiu diretamente para o agravamento do quadro e o óbito da vítima.

Diante dos fatos, contra os agressores, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Os aparelhos celulares da dupla foram apreendidos e serão encaminhados para perícia técnica.

A mulher e o homem foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda) e estão à disposição da Justiça. Os demais filhos da mulher foram resgatados e encaminhados ao abrigo municipal.