Ex-deputado e médico de hospital em Niterói é preso por abusar da própria filha, de 2 anos

Um ex-deputado estadual de Goiás acusado de estuprar a própria filha, de 2 anos, foi encontrado pela Polícia no Rio e preso nesta quarta-feira (01). Iram de Almeida Saraiva Júnior - que também é médico e atende em hospitais de Niterói - foi capturado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele vai responder por estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia, o crime vinha sendo investigado há alguns meses; agentes receberam uma denúncia da creche onde a criança estuda e, desde março, vinham colhendo depoimentos de familiares da criança, assim como do pediatra e do psicólogo que atenderam a vítima.

Iram é oftalmologista e trabalhava em unidades do Hospital Oftalmológico Santa Beatriz e no Hospital Municipal Carlos Tortelly, ambos em Niterói. Ele também realizava atendimentos na capital fluminense, onde morava. O médico já foi vereador e deputado estadual em Goiás no passado e já estava sendo investigado por injúria e perseguição contra a ex-esposa.

Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) realizaram as investigações e capturam o suspeito nesta quarta (01). Ele deve ser conduzido ao sistema prisional e as investigações devem continuar em andamento.