Foragido da justiça e preso em operação da PM em comunidade do Rio

Policiais militares do 16º BPM (Olaria), pertencentes ao 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde desta terça-feira (30), em uma operação na Avenida Antenor Navarro com Rua Patu, na Comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio, após informações repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), o foragido da justiça, apontado pela polícia como membro da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Talyson Lorran Cardoso, vulgo Do Carvão, de 24 anos.

Equipe de buscas, de posse de informações sobre traficantes fortemente armados na região, foram recebidos com um intenso tiroteio por parte dos traficantes da localidade. Após a estabilização do terreno, os policiais conseguiram localizar Do Carvão, que seria um dos seguranças do tráfico da Cinco Bocas, e com ele foram arrecadados 2 (dois) carregadores de fuzil Cal. 5.56 com 48 (quarenta e oito) munições intactas, e um rádio transmissor. Segundo a polícia, o tráfico de drogas no local é comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, vulgo Peixão, da Cidade Alta.

Leia também:

Maricá FC está confirmado na Série D de 2026

Turista russo desaparecido há três meses é encontrado morto em trilha no Rio

Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados para a 22ª DP (Penha), e em seguida para a 21ª DP (Bonsucesso), onde foi constatado que Do Carvão estava na condição de Evadido do Sistema Prisional, desde agosto deste ano, após progredir do sistema fechado para o semiaberto e ter direito ao benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornar a sua unidade prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Cabe ressaltar, ainda, que em sua ficha criminal constam crimes como: tráfico de drogas, associação para o tráfico. Depois do trâmites legais, onde foi autuado pelo crime de Associação para o Tráfico de Drogas, ele foi conduzido a uma unidade da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido