Maricá FC está confirmado na Série D de 2026

O Maricá FC está confirmado para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026. A classificação veio com uma série de mudanças divulgadas pela CBF nesta quarta-feira (01), dentre elas a ampliação de 64 para 96 equipes para a disputa do campeonato.

A primeira vez da equipe em uma divisão nacional aconteceu em 2025. O time acabou caindo para o Aparecidense na segunda rodada. Como o Maricá acabou a competição entre as 28 melhores equipes, já tem a participação garantida na próxima edição.

Em uma publicação nas redes sociais da equipe, foram mostradas todas as mudanças do novo formato da competição. Segundo a postagem, o torneio vai acontecer de abril até setembro, com 16 grupos de 6 clubes, totalizando 96 times.

A fase seguinte será mata-mata, com 4 equipes de cada grupo avançando e terão confrontos eliminatórios até as fases finais. Os 32 clubes que chegarem à terceira fase já estarão garantidos na Série D do ano seguinte, com o acesso à Série C pelas 6 melhores equipes, o campeão com a vantagem de ter uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.