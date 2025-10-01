Turista russo desaparecido há três meses é encontrado morto em trilha no Rio

Corpo foi encontrado em uma área de mata fechada próximo ao Horto, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução

Corpo foi encontrado em uma área de mata fechada próximo ao Horto, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução

Policiais civis do Rio confirmaram que o corpo encontrado na Floresta da Tijuca nesta terça (30) é do turista russo Denis Kopanev, que estava desaparecido há mais de três meses. O cadáver, que estava em estado avançado de decomposição, foi encontrado em uma área de mata fechada próximo ao Horto, na Zona Sul do Rio.

Pertences do turista foram encontrados junto do corpo, o que ajudou na identificação, que ainda vai ser confirmada oficialmente após perícia e reconhecimento. As buscas na região já aconteciam há semanas, mas os peritos só localizaram o cadáver após um trilheiro sentir um gosto ruim ao beber água de um córrego.

A última localização registrada de Denis foi em 9 de junho. Segundo as investigações, ele tinha marcado um encontro na Vista Chinesa, mas não compareceu. Ele teria pedido uma corrida de aplicativo, mas parou e estava seguindo o caminho a pé quando desapareceu. Uma das linhas de investigações é de que Denis tenha sofrido um acidente durante o trajeto.

Analista financeiro, russo também tinha cidadania britânica e passava uma temporada no Brasil. Ele tinha visitado a Amazônia e Minas Gerais e pretendia seguir viagem para São Paulo e Fernando de Noronha. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) continua investigando o caso.