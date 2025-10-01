Operação apura responsabilidades pela morte de jovem em clínica estética no Rio

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagram, nesta quarta-feira (01/10), uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão, em endereços vinculados a pessoas envolvidas na morte de Marilha Menezes Antunes. As diligências ocorrem em Irajá, Bonsucesso, Vista Alegre, Jardim América e Cascadura, na Zona Norte da capital, e em Mesquita, na Baixada Fluminense.

A jovem foi vítima de erro médico durante um procedimento estético, realizado no dia 8 de setembro, em uma clínica médica de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. As diligências ocorrem após trabalhos de inteligência da unidade apontarem mais falhas durante a cirurgia, sendo necessária, assim, a coleta de novas provas. A investigação está em fase final.

No dia 15 de setembro, a unidade cumpriu um mandado de prisão contra o médico responsável pelo procedimento cirúrgico. Ele irá responder pelos crimes de homicídio e falsidade ideológica. Em outra diligência anterior, duas mulheres já haviam sido presas em flagrante por crime contra relação de consumo.

A clínica onde o procedimento ocorreu foi interditada após os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e fiscais da Vigilância Sanitária realizarem uma fiscalização no local. As equipes encontraram grande quantidade de medicamentos vencidos no centro cirúrgico, na farmácia do hospital e, principalmente, no carrinho de parada cardíaca, que estava no local em que a vítima morreu.