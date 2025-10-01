PM com filha no colo é baleado ao reagir a assalto

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, enquanto estava com a filha no colo. O responsável pelos disparos está sendo procurado pela Polícia do Rio de Janeiro.

O crime foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o PM sentado com a filha no colo, quando os criminosos o abordaram. O homem reagiu à investida criminosa, a criança caiu no chão e o assaltante disparou na direção do policial, que foi baleado três vezes. O bandido fugiu do local na garupa de uma motocicleta. No momento do crime, o policial estava de folga.

O policial militar foi atingido de raspão na cabeça, no ombro e no braço. Ele foi socorrido e não corre risco de vida. A criança, que caiu no momento da ação, não ficou ferida. O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse).

