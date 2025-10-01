Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende animador de festa infantil que abusava de crianças

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável

01 de outubro de 2025 - 09:32
A ação foi de responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) -

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta terça-feira (30/09), um animador de festa infantil acusado de abusar das crianças. Segundo apurado, o criminoso ainda consumia e armazenava pornografia infantil. Ele foi capturado em Cascadura, Zona Norte do Rio.

A investigação se iniciou após uma mãe procurar a DCAV relatando que a filha tinha sido abusada pelo animador fantasiado de Homem-Aranha, em uma festa. A criança, que passou por oitiva especial, contou que o homem a tocou de maneira inapropriada, o que a fez se sentir muito mal.

No decorrer da apuração, a equipe da especializada verificou que o criminoso já tinha sido reportado por organismos internacionais como consumidor de pornografia infantil. Com bases nesses elementos, foi representada pela busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos do homem. O laudo pericial apontou o armazenamento de vasto material contendo pornografia com crianças.

A partir da soma de esforços entre os setores de investigação preliminar e cibernética, bem como o empreendimento de diligências por agentes de campo, a autoridade policial representou pela prisão do animador. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

