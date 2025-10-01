Três baleados e um preso em operação do GAT em Itaúna, São Gonçalo

O material apreendido foi apresentado na central de flagrantes da 73DP (Neves), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Quatro homens foram presos, três deles baleados, após trocarem tiros com policiais militares, na manhã desta quarta-feira (dia) 01, em Itaúna, São Gonçalo.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do 7° BPM (São Gonçalo), realizavam um patrulhamento na Avenida Trindade, quando homens armados iniciaram o confronto.

O veículo blindado da corporação, conhecido como “caveirão”, foi acionado para o local, e o confronto terminou com os suspeitos baleados. Um quarto acusado foi preso sem ferimentos.

Na ação, a Polícia apreendeu um fuzil, uma pistola calibre .45 e uma pistola calibre 380.

Os feridos foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres | Foto: Divulgação

Os feridos foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e os estados de saúde ainda não foram divulgados.

O material apreendido foi apresentado na central de flagrantes da 73DP (Neves), onde o caso foi registrado.