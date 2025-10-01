Polícia Civil prende acusado de homicídio em antiga clínica de SG

O homem trabalhava como segurança de alguns estabelecimentos comerciais na mesma rua do crime - Foto: Divulgação - Polícia Civil

O homem trabalhava como segurança de alguns estabelecimentos comerciais na mesma rua do crime - Foto: Divulgação - Polícia Civil

Um homem acusado de envolvimento em um homicídio em fevereiro deste ano, foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), nesta terça-feira (30).

Em nome do suspeito, que foi encontrado no bairro Barbuda, em Magé, na Baixada Fluminense, constava um mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

As investigações revelaram que o assassinato aconteceu no dia 3 de fevereiro deste ano, dentro de uma antiga clínica COG, localizada na Rua Francisco Portela, no bairro Patronato, em São Gonçalo. A estrutura médica estava abandonada e era utilizada como abrigo por pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Dentro da antiga clínica, a vítima foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, morrendo ainda no local. Ainda segundo as investigações, o crime teria ligação com a disputa pelo controle da área.

O homem trabalhava como segurança de alguns estabelecimentos comerciais na mesma rua do crime. Além disso, ele também já teria trabalhado como segurança, no local onde o assassinato ocorreu.

O suspeito foi conduzido para a realização dos procedimentos legais, logo em seguida será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Apesar da prisão do homem, as investigações continuarão para elucidar as circunstâncias do crime.