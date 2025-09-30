Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3258 | Euro R$ 6,2488
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Globo demite funcionário que se passou por jornalista para tentar extorquir deputado estadual no Rio

Acusado, que estava afastado da emissora havia dois anos, foi preso em flagrante, segundo a polícia, após exigir R$ 10 mil de Alexandre Knoploch (PL) a pretexto de não divulgar matéria sobre denúncia contra o político

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de setembro de 2025 - 20:28
Encontro e diálogo foram gravados no gabinete do político, que deu voz de prisão ao acusado
Encontro e diálogo foram gravados no gabinete do político, que deu voz de prisão ao acusado -

A Rede Globo demitiu o funcionário Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues, que foi preso em flagrante, nessa terça-feira (30), após se passar por repórter da empresa para tentar extorquir o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL-RJ) em R$ 10 mil. Em nota oficial, a Globo informou que Rodrigues estava afastado da emissora havia dois anos por motivos de saúde. Na tentativa de extorsão, segundo o político, ele usou um crachá da empresa que mantinha consigo.

“A Globo, assim que recebeu a denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch, acionou a Polícia Civil com uma notícia-crime”, diz a nota. Rodrigues foi preso após procurar Knoploch e cobrar R$ 10 mil para impedir a exibição de uma suposta reportagem de 12 minutos, prejudicial à imagem do deputado, no Fantástico.

Leia também: 

Intérprete Gilsinho, da escola de samba Portela, morre, provocando luto no mundo do samba no Rio

Niterói oferece vacina antirrábica para animais a partir de sábado (04); confira onde vacinar

“O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023. Era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário”, afirmou a emissora. 

Caso foi registrado na 5ªDP (Men de Sá)
Caso foi registrado na 5ªDP (Men de Sá) |  Foto: Divulgação

O deputado prestou depoimento à Polícia Civil, onde detalha as informações sobre o caso. E declarou ter convidado Rodrigues para uma reunião em seu gabinete na Assembleia Legislativa (Alerj), no Centro do Rio, após os primeiros contatos por telefone.

“No encontro, Júlio disse que o assunto poderia ser resolvido com um ‘agrado’, que o comunicante entendeu se tratar de pagamento. Ao perguntar se seria R$ 10 mil, o autor confirmou que, diante do valor, a matéria não seria exibida. Diante disso, o deputado deu voz de prisão pelo crime de extorsão, destacando que o ato foi registrado pela câmera interna do gabinete”, relatou Knoploch, n\ 5º DP (Men de Sá). 

Matérias Relacionadas